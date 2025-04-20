Італія

В Неаполі неспокійно.

Конте та Де Лаурентіс, getty images

Конте та Де Лаурентіс, getty images

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував заяву головного тренера своєї команди Антоніо Конте. Його слова наводить Football Italia.

"Подібні оцінки під час процесу можуть викликати занепокоєння, тому завжди краще приберегти це наостанок.

Всі футбольні команди перебувають у процесі еволюції до самого кінця: єдиний сценарій, який неможливо написати заздалегідь — це сценарій футбольного матчу і сезону навколо нього.

У нас сильна і м'язиста команда, в найближчі кілька років ми отримаємо масу задоволення", — заявив Де Лаурентіс.

Раніше повідомлялося, що Конте — фаворит на посаду головного тренера Мілана.