Італія

Через заплановану церемонію прощання з Папою Франциском Серія А готується змінити розклад ключових поєдинків 33-го туру.

Як повідомляє італійське видання Gazzetta.it, найближчі поєдинки Серії А можуть бути перенесені на понеділок, 28 квітня, у зв’язку з похороном Папи Римського Франциска, які заплановані на цю суботу в Римі. Очікується, що офіційне рішення про зміну графіку матчів буде оголошено найближчим часом.

Які матчі можуть перенести:

Комо — Дженоа

Інтер — Рома

Лаціо — Парма

Ці ігри були заплановані на суботу, однак через державні заходи, пов’язані з прощанням із Понтифіком, ліга схиляється до перенесення зустрічей, аби уникнути логістичних і безпекових труднощів.

Нагадаємо, раніше, 21 квітня, через смерть Папи Франциска вже було скасовано чотири матчі 33-го туру чемпіонату Італії.