Італія

Важлива втрата очок Юве в контексті боротьби за Лігу чемпіонів.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор висловився про поразку від Парми (0:1) в рамках 33-го туру італійської Серії А. Цитує хорватського фахівця DAZN.

"Нам не вистачало всього потроху. В першому таймі пропустили гол після навісу з 40 метрів від воріт. У другому таймі ми активно йшли вперед, проте діяли недостатньо небезпечно.

Ми розчаровані, але дивимося вперед. Залишається ще п'ять матчів, ми можемо набрати багато очок. Наша наступна гра вже за чотири дні, тому треба добре відновитися.

Парма добре виступає. Вона грає в простий футбол, але в неї є бійцівський дух. Ми заслужили на забитий м'яч, але, на жаль, недостатньо рішуче діяли в атаці. Не можу сказати, що Пармі багато вдавалося на полі, але ми зазнали поразки і її треба прийняти.

Команда повинна рости, ми повинні бути злішими, повинні мати бажання перемагати та боротися. Я сказав про це хлопцям. Не тактика і не система приносять перемогу. Ти можеш виграти з їхньою допомогою, але здебільшого перемогу приносять інші речі", — сказав Тудор.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розмірковує над продовженням контракту з Тудором.