31-річний українець продовжує відновлюватись після травми.
Руслан Маліновський, Getty Images
26 квітня 2025, 21:59
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі проти Комо. Про це повідомляє прес-служба клубу.
31-річний українець не потрапив у заявку на матч італійської Серії А, оскільки продовжує відновлення після травми, через яку він пропустив минулий матч із Лаціо.
Нинішнього сезону Маліновський провів десять поєдинків, у яких відзначився трьома асистами.
Нагадаємо, матч Комо — Дженоа відбудеться завтра, 27 квітня, о 13.30.