Італія

31-річний українець продовжує відновлюватись після травми.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі проти Комо. Про це повідомляє прес-служба клубу.

31-річний українець не потрапив у заявку на матч італійської Серії А, оскільки продовжує відновлення після травми, через яку він пропустив минулий матч із Лаціо.

Нинішнього сезону Маліновський провів десять поєдинків, у яких відзначився трьома асистами.

Нагадаємо, матч Комо — Дженоа відбудеться завтра, 27 квітня, о 13.30.