Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 23 квітня 2025 року.

Лаціо у матчі 33 туру італійської Серії А в гостях обіграв Дженоа (2:0).

Команда Марко Бароні відкрила рахунок у матчі на 32 хвилині завдяки голу Валентина Кастельяноса, коли "грифони" вже були у меншості після вилучення Себастьяна Отоа на 22 хвилині.

Потім на 65 хвилині "орли" подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Булає Діа, а через сім хвилин вони залишилися вдесятьох після вилучення Реди Белах'яна, який вийшов на заміну за три хвилини до цього.

Українець Руслан Маліновський був відсутній у заявці Дженоа на цей поєдинок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Лаціо у рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25:

Дженоа — Лаціо 0:2

Голи: Кастельянос, 32, Діа, 65.

Дженоа: Леалі — Отоа, Де Вінтер, Васкес, Мартін (Аханор, 68) — Мазіні (Екатор, 82), Френдруп — Нортон-Каффі (Сабеллі, 81), Олівейра (Вентуріно, 61), Торсбю — Пінамонті (Мессіас, 68).

Лаціо: Мандас — Лаццарі (Педро, 45), Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла (Белах'ян, 69) — Марушич, Діа (Весіно, 69), Дзакканьї (Хісай, 89) — Кастельянос (Нослін, 89).

Попередження: Пінамонті, Вінтер, Сабеллі — Ровелла.

Вилучення: Отоа, 22 — Белах'ян, 72.