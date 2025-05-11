Італія

Фантастична робота Фабрегаса.

В рамках 36-го туру італійської Серії А Комо впевнено розібрався з Кальярі (3:1).

Ця перемога дозволила команді Сеска Фабрегаса оновити клубний рекорд. Вперше у своїй історії "ларіджані" перемогли в шести поспіль матчах чемпіонату Італії.

Комо переміг Монцу (3:1), Торіно (1:0), Лечче (3:0), Дженоа (1:0), Парму (1:0) та Кальярі (3:1). Після 36 зіграних матчів Комо набрав 48 очок та посідає десяте місце у італійській Серії А.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "ларіджані" Сеск Фабрегас влітку може замінити Хабі Алонсо в леверкузенському Баєрі.