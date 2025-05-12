Італія

На нас чекає центральний матч туру в Італії.

Головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі висловився напередодні матчу 36-го туру італійської Серії А з Аталантою. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Зустріч із президентом у Тригорії вийшла дуже приємною, він похвалив усіх за успішні результати і побажав удачі в майбутніх матчах чемпіонату. Фрідкін уважно стежить за ситуацією, він прекрасно знає, що в попередні роки було допущено деякі помилки, але водночас йому хочеться домогтися справжнього успіху.

Аталанта — чудова команда, минулого року вони стали справжньою гордістю італійського футболу. Міцна і дуже сильна команда, ми прекрасно знаємо рівень і можливості нашого суперника.

Неймовірний успіх — це повернути надію та ентузіазм вболівальникам "джаллороссі". Фанати переконалися в тому, що ми будемо старатися до самого кінця, щоб потім не залишилося жодного жалю. Ми багато пройшли разом, дивимося тільки вперед, у нас три складні ігри, важливо рухатися поступово, від матчу до матчу.

Хто стане новим тренером Роми? Робота почалася ще з моменту мого запрошення в команду, щоб повернути клуб на верхні позиції в турнірній таблиці. Ми розуміли, що в нас непроста ситуація на трансферному ринку, але навряд чи це вплине на вибір наступного наставника", — заявив Раньєрі.

Матч між Аталантою та Ромою відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.