Друга поспіль нагорода для іспанського фахівця.
Сеск Фабрегас, Getty Images
22 травня 2025, 20:05
Головного тренера Комо Сеска Фабрегаса визнано найкращим найкращим наставником італійської Серії А за підсумками травня, повідомляє прес-служба чемпіонату.
Цього місяця Комо під керівництвом 38-річного іспанця обіграв Парму (1:0) та Кальярі (3:1). Потім була нічия з Вероною (1:1).
Додамо, що для Фабрегаса це була друга нагорода найкращому тренеру Серії А поспіль.
Після 37 турів Комо набрав 49 очок і посідає десяте місце у Серії А. В останньому турі команда Фабрегаса зіграє проти Інтера – гра відбудеться завтра, 23 травня.
Раніше повідомлялося, що Кефрен Тюрам — найкращий гравець Серії А у травні.