Італія

Друга поспіль нагорода для іспанського фахівця.

Головного тренера Комо Сеска Фабрегаса визнано найкращим найкращим наставником італійської Серії А за підсумками травня, повідомляє прес-служба чемпіонату.

Цього місяця Комо під керівництвом 38-річного іспанця обіграв Парму (1:0) та Кальярі (3:1). Потім була нічия з Вероною (1:1).

Додамо, що для Фабрегаса це була друга нагорода найкращому тренеру Серії А поспіль.

Після 37 турів Комо набрав 49 очок і посідає десяте місце у Серії А. В останньому турі команда Фабрегаса зіграє проти Інтера – гра відбудеться завтра, 23 травня.

Раніше повідомлялося, що Кефрен Тюрам — найкращий гравець Серії А у травні.