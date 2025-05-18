Італія

Іспанець залишається в Комо?

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас прокоментував чутки про своє майбутнє. Цитує іспанського фахівця Football Italia.

"Коли я говорю про сім'ю, це означає все для мене, бо сім'я дає мені сили продовжувати вдосконалюватися щоразу. Я побачив цей потенціал, коли прийшов в Комо, тепер у нас є позитивна енергія, всі це відчувають і ми єдині. Понад два роки ми всі рухаємося в одному напрямку, навіть коли бувають важкі моменти.

Я говорив із клубом, ми досягли прогресу, я щасливий тут. Мені слід зрозуміти, чи всі хочуть продовжувати в тому ж дусі, і чи всі вони поділяють мої ідеї. Я також говорив з іншими клубами, але наразі мені подобається в Комо", — заявив Фабрегас.

Наразі Комо посідає десятий рядок в турнірній таблиці італійської Серії А.

Раніше повідомлялося, що Комо оновив клубний рекорд.