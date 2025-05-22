Італія

Класичні чорно-червоні смуги для "россонері".

Мілан на своєму офіційному сайті представив нову домашню форму на наступний сезон-2025/26.

"У 1899 році засновник Герберт Кілпін сформулював своє бачення клубу як команди дияволів, заявивши, що наші кольори будуть червоними, як полум'я, і ​​чорними, для страху у наших суперників. З тих пір символ диявола став відмінною рисою клубу, визнаної вболівальниками в усьому світі. Мрія Кілпіна зрештою втілилася в життя, заклавши основи для спадщини, яка продовжує рости протягом 125 років.

У новій домашній формі культова червоно-чорна футболка прикрашена полум'ям на смугах і вогненно-червоним гербом, що є сучасною інтерпретацією історичного коріння клубу і є кульмінацією чудової форми як для гравців, так і для вболівальників", — написано в прес-релізі клубу.

Після 37 турів Мілан набрав 60 очок і посідає дев'яте місце у Серії А. В останньому турі "россонері" зіграють проти Монци — гра пройде 24 травня.