Мілан на своєму офіційному сайті представив нову домашню форму на наступний сезон-2025/26.

"У 1899 році засновник Герберт Кілпін сформулював своє бачення клубу як команди дияволів, заявивши, що наші кольори будуть червоними, як полум'я, і ​​чорними, для страху у наших суперників. З тих пір символ диявола став відмінною рисою клубу, визнаної вболівальниками в усьому світі. Мрія Кілпіна зрештою втілилася в життя, заклавши основи для спадщини, яка продовжує рости протягом 125 років.

