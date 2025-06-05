Іспанця хочуть бачити в Інтері.
Сеск (ліворуч) та Суварсо (по центру), getty images
05 червня 2025, 09:24
Президент італійського Комо Мірван Суварсо заявив, що головний тренер команди Сеск Фабрегас не залишить клуб цього літа незважаючи на серйозний інтерес з боку міланського Інтера. Його слова наводить сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.
"У нас довгостроковий проєкт. У найближчі кілька сезонів він буде обертатися навколо Фабрегаса. Сеск не покине клуб", — заявив Суварсо.
Нагадаємо, що Комо на чолі з Фабрегасом минулого року фінішував другим у Серії B, а цей сезон завершив десятим вже в "елітному" дивізіоні Італії.
Раніше повідомлялося, що Фабрегас погодився очолити Інтер.