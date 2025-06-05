Італія

Іспанця хочуть бачити в Інтері.

Президент італійського Комо Мірван Суварсо заявив, що головний тренер команди Сеск Фабрегас не залишить клуб цього літа незважаючи на серйозний інтерес з боку міланського Інтера. Його слова наводить сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"У нас довгостроковий проєкт. У найближчі кілька сезонів він буде обертатися навколо Фабрегаса. Сеск не покине клуб", — заявив Суварсо.

Нагадаємо, що Комо на чолі з Фабрегасом минулого року фінішував другим у Серії B, а цей сезон завершив десятим вже в "елітному" дивізіоні Італії.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас погодився очолити Інтер.