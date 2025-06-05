Італія

"Нерадзуррі" провалили переговори з наставником Комо Сеском Фабрегасом.

Міланський Інтер вибрав Крістіана Ківу у якості пріоритетного кандидата на посаду головного тренера після відходу Сімоне Індзагі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" вже повідомило Парму про намір розпочати переговори зі своїм колишнім захисником.

Раніше Інтер розглядав кандидатуру Сеска Фабрегаса, проте Комо відмовився відпускати іспанського фахівця, що змусило міланський клуб шукати альтернативні варіанти.

За підсумками минулого сезону Парма посіла 16 місце у Серії А, набравши 36 очок. Інтер фінішував на другому місці, поступившись одним очком Наполі, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де розгромно програв ПСЖ.