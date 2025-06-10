Сторони підписали контракт до 2030 року.
Натан Бернардо, ФК Бетіс
10 червня 2025, 08:39
Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Наполі Натаном Бернардо.
Угода з 24-річним бразильцем розрахована до літа 2030 року.
Керівництво іспанського клубу скористалося опцією викупу в орендній угоді.
Минулого сезону Натан провів 52 матчі у складі "бетікос", у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Раніше Антоні попрощався з Бетісом перед поверненням до Манчестер Юнайтед.