Іспанія

Сторони підписали контракт до 2030 року.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Наполі Натаном Бернардо.

Угода з 24-річним бразильцем розрахована до літа 2030 року.

Керівництво іспанського клубу скористалося опцією викупу в орендній угоді.

Минулого сезону Натан провів 52 матчі у складі "бетікос", у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше Антоні попрощався з Бетісом перед поверненням до Манчестер Юнайтед.