Італія

Чергова порція критики італійського футболу.

Колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні висловився про розвиток італійського футболу. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Це правда, що італійський футбол сьогодні вже не той, що був двадцять-тридцять років тому, як і те, що співвідношення італійців та іноземців у командах змінилося не на користь вітчизняних виконавців.

Ми не даємо достатньо можливостей молодим гравцям: у 16 років ми не дозволяємо їм грати так, як вони роблять це в інших місцях. І що діти пропускають три-чотири години футболу з друзями, перш ніж вирушити на три щотижневі тренування з командою.

В Аргентині, Бразилії, Уругваї ви бачите, як діти грають у футбол на вулиці. В сучасній Італії це відбувається набагато рідше", — заявив Манчіні.

Раніше повідомлялося, що Манчіні може повернутися до збірної Італії.