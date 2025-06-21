Цікава заява італійського алленаторе.
gennaro gattuso, getty images
21 червня 2025, 10:22
Новоспечений головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо порівняв сучасних футболістів з гравцями, які виступали раніше. Його слова наводить Sky Sport Italia.
"Всі думають про Гаттузо, який біжить та демонструє рішучість. Я думаю, що команди, які я тренував, грали в хороший футбол.
Мені сказали не говорити цього, але я скажу: я у своїй сьогоднішній команді не випустив би Гаттузо на поле через той безлад, який він учиняв. Через те, як я бачу футбол зараз.
Сьогодні футболісти інші, вони набагато професійніші. Їм просто складніше працювати в групі, не тільки в збірній", — сказав Гаттузо.
Раніше Гаттузо повідомив про те, що він активно спілкується з італійськими футболістами.