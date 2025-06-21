Італія

Цікава заява італійського алленаторе.

Новоспечений головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо порівняв сучасних футболістів з гравцями, які виступали раніше. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Всі думають про Гаттузо, який біжить та демонструє рішучість. Я думаю, що команди, які я тренував, грали в хороший футбол.

Мені сказали не говорити цього, але я скажу: я у своїй сьогоднішній команді не випустив би Гаттузо на поле через той безлад, який він учиняв. Через те, як я бачу футбол зараз.

Сьогодні футболісти інші, вони набагато професійніші. Їм просто складніше працювати в групі, не тільки в збірній", — сказав Гаттузо.

Раніше Гаттузо повідомив про те, що він активно спілкується з італійськими футболістами.