Італія

Португалець залишиться на Сан Сіро?

Вінгер італійського Мілана Рафаель Леан висловився про розвиток своєї кар'єри в стані "россонері" та свою сім'ю. Цитує португальську зірку L’Officiel.

"Я завжди стежив за Міланом, навіть до того, як приєднався до команди. Це один із найважливіших клубів у світі, і носити цю футболку — мрія.

Мені 25 років, і я перебуваю на піку своєї кар'єри. Я знаю, що багато дітей дивляться на мене як на приклад, і для мене це краще, ніж називати себе чемпіоном.

Моя сім'я була і залишається для мене основоположною. Вони завжди підтримували мене в найважчі моменти, і за це я ніколи не перестану їм дякувати. Батько і мати навчили мене, що для того, щоб здійснювати великі справи, потрібно приносити настільки ж великі жертви.

Талант чи сила волі допомогли мені більше? Спочатку талант, очевидно. Потім настає момент, коли таланту вже недостатньо. Потрібно щось іще. Дійсно необхідно багато працювати, щоб досягти певних рівнів", — заявив Леан.

Минулого сезону Рафа Леан відіграв за Мілан 50 матчів, забив 12 голів та віддав 13 асистів.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль зробив запит щодо Леана.