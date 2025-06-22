Італія

Хвилина ностальгії по італійському футболу 90-х — 00-х рр.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про свої методи тренувань. Цитує неодноразового чемпіона Італії Corriere della Sera.

"Одного разу капітан Челсі попросив знизити темп тренувань та зменшити обсяги відеоаналізу. Я погодився, поважаючи їхню культуру, їхній підхід до футболу. Коли ти в чужій країні, потрібно бути обережним, щоб не перевернути все з ніг на голову. І що сталося після цього? Ми програли два матчі поспіль, і я мало не втратив роботу.

Відтоді я вирішив: якщо мені судилося піти на дно через якесь рішення, я зроблю це по-своєму, а не за чужою вказівкою. Це і є метод: "довіра до процесу", — як кажуть англійці. Триматися своїх рішень. Пошук загального схвалення — це самогубство.

Я коли чую про "важкі" тренування, завжди посміхаюся. Зідан та Дель П'єро (грали разом з Конте в Ювентусі — прим.) тренувалися набагато інтенсивніше. Сьогодні ми робимо третину від того, що робили в наш час", — сказав Конте.

Раніше Антоніо Конте висловився про особисту бесіду з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом.