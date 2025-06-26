Італія

55-річний італієць підписав контракт на один рік.

Колишній головний тренер Роми Еусебіо Ді Франческо став новим наставником Лечче. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 55-річним італійцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон, якщо клуб збереже прописку у Серії А.

Додамо, що сьогодні Ді Франческо покинув Венецію, де сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою.

Під керівництвом Еусебіо Венеція провела 39 матчів, з яких п'ять виграла, 14 разів зіграла внічию та 20 разів програла. За підсумками сезону клуб посів 19 місце та вилетів до Серії В.

Також зазначимо, що Ді Франческо вже очолював Лечче у 2011 році – він пропрацював з командою півроку, провівши 14 матчів – дві перемоги, дві нічиї та десять поразок.

Минулий сезон Лечче завершив на 17 місці у турнірній таблиці Серії А.