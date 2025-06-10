Італія

Клуб Серії А подякував тренеру за роботу та побажав успіхів у майбутньому.

Лечче офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Марко Джампаоло. Про це йдеться в офіційній заяві клубу, опублікованій сьогодні.

У повідомленні клуб висловив вдячність Джампаоло за його роботу.

Джампаоло очолив Лечче в листопаді 2024 року. Він підписав контракт до 30 червня 2025 року з автоматичною пролонгацією угоди у разі збереження прописки у найвищому дивізіоні Італії. Нагадаємо, що клуб фінішував на 17-му місці та гратиме в еліті наступного сезону.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Марко Джампаоло перед Лечче була Сампдорія, яку він залишив у жовтні 2022 року та з того моменту перебував без клубу.