Клуб Серії А подякував тренеру за роботу та побажав успіхів у майбутньому.
Марко Джампаоло, ФК Лечче
10 червня 2025, 14:28
Лечче офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Марко Джампаоло. Про це йдеться в офіційній заяві клубу, опублікованій сьогодні.
У повідомленні клуб висловив вдячність Джампаоло за його роботу.
Джампаоло очолив Лечче в листопаді 2024 року. Він підписав контракт до 30 червня 2025 року з автоматичною пролонгацією угоди у разі збереження прописки у найвищому дивізіоні Італії. Нагадаємо, що клуб фінішував на 17-му місці та гратиме в еліті наступного сезону.
Зазначимо, що останнім місцем роботи Марко Джампаоло перед Лечче була Сампдорія, яку він залишив у жовтні 2022 року та з того моменту перебував без клубу.