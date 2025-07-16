Італія

Візит Саррі до лікарні був плановим, тренер вже повернувся до роботи.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі був госпіталізований, проте підстав для занепокоєння немає — йдеться про планове медичне обстеження. Як повідомляє Gazzetta dello Sport, після ранкового тренування наставник відправився до приватної клініки Вілла Мафальда для проходження комплексного медичного тестування.

За інформацією клубу, обстеження було "ретельнішим, ніж стандартні тести гравців". Вже за декілька годин Саррі повернувся до роботи й провів вечірнє тренування команди.

Попри позитивні новини щодо стану тренера, у клубі ситуація далека від стабільної. Лаціо стикається з серйозними фінансовими обмеженнями: клуб не зможе підписати нових гравців, навіть вільних агентів, до січня 2026 року, якщо президент Клаудіо Лотіто не надасть додаткового фінансування.

Це вже другий випадок за короткий час, коли тренер із Серії А потребує медичної допомоги — днем раніше стало відомо про госпіталізацію наставника Аталанти Івана Юріча.