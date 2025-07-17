Італія

Воротар Торіно змінить клуб, але залишиться у Серії А.

Воротар Торіно Ваня Мілінкович-Савич незабаром стане гравцем Наполі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби близькі до домовленості щодо трансферу 28-річного серба. Переговори знаходяться на фінальній стадії – сума трансферу може становити близько 18 мільйонів євро.

Водночас, Торіно підпише захисника Наполі Сіріля Нгонжа, якого візьме в оренду до кінця сезону за один мільйон євро. У контракті буде опція викупу за 11 млн євро.

Минулого сезону Мілінкович-Савич провів 39 матчів, з яких 11 на нуль при 44 пропущених м'ячах. На рахунку 21 матч та два забиті м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Наполі купив вінгера ПСВ.