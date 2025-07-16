Італія

Клуб показав нову екіпіровку від Emporio Armani.

Італійський клуб Наполі і бренд Emporio Armani офіційно презентували нову домашню форму для сезону-2025/26. У релізі на офіційному сайті клубу наголошується, що дизайн підкреслює "культурні корені міста" і зміцнює зв’язок між клубом та культурною спадщиною Неаполя.

Wear Napoli. Live Napoli. Again and again.



2025/26 Home and Away kits available now: https://t.co/mkhUw7gQ9p



💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/IwXIMBMU45 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 16, 2025

Презентаційні матеріали включають зіркову появу новачка команди — Кевіна Де Брюйне, який приєднався до Наполі влітку після завершення контракту з Манчестер Сіті. Бельгієць акцентовано фігурує на зображеннях, підкреслюючи його роль у новому образі клубу .

Реліз нової форми — це не лише спортивне оновлення, а й символ глибокого зв’язку клубу з містом: відзначаючи культурні корені Неаполя та одночасно акцентуючи увагу на амбіційному придбанні — Кевіні Де Брюйне — та прагненні надихати фанатів на нові перемоги.