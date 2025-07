Італійський клуб Наполі і бренд Emporio Armani офіційно презентували нову домашню форму для сезону-2025/26. У релізі на офіційному сайті клубу наголошується, що дизайн підкреслює "культурні корені міста" і зміцнює зв’язок між клубом та культурною спадщиною Неаполя.

