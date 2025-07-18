У найближчі 48 годин італієць пройде медичне обстеження.
Федеріко Бернардескі, Getty Images
18 липня 2025, 10:28
Болонья незабаром завершить підписання контракту з вінгером Федеріко Бернардескі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у найближчі 48 годин 31-річний італієць пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт за схемою 2+1. За сезон футболіст зароблятиме близько 1,8 млн євро.
Нагадаємо, нещодавно Бернардескі розірвав контракт із Торонто, за який виступав із літа 2022 року. У складі клубу МЛС Федеріко провів 99 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 16 асистів.
Раніше повідомлялося, що Наполі погодив контракт з вінгером Болоньї.