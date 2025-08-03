Італія

"Россонері" націлилися на флангового оборонця Закарі Атекаме.

Мілан запропонував Янг Бойз 7 млн євро за правого захисника Закарі Атекаме, передає журналіст Фабріціо Романо.

Італія трансферна. Літні переходи-2025

Повідомляється, що клуби ведуть переговори щодо трансферу 20-річного швейцарця нігерійського походження. Сам гравець зацікавлений у переході.

Контракт Атекаме з Янг Бойз розраховано до кінця червня 2029 року. Клуб із Берна Закарі представляє із січня 2024-го, маючи один гол і три асисти в 45-ти матчах усіх турнірів.

Також на рахунку флангового оборонця участь у десяти поєдинках збірної Швейцарії U-21.

Раніше повідомлялося, що Мілан може придбати гравця Севільї.