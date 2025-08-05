Італія

Італієць визнає, що українцю необхідно покращити взаємодію з командою.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував ситуацію з ігровою формою українського нападника Артема Довбика.

"Довбик був цінним придбанням, він забивав голи та довів, що є цінним центральним нападником. Ми працюємо над покращенням деяких його слабких сторін, наприклад, над здатністю взаємодіяти з командою.

Артем не повинен приходити надто рано чи надто пізно, це як у музиці: якщо в тебе неправильний темп, це стає проблемою", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.net.

Раніше була інформація, що Довбик може залишити склад "вовків", які вже встановили цінник для потенційних покупців.

Минулого сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.