Італієць визнає, що українцю необхідно покращити взаємодію з командою.
Артем Довбик, Getty Images
05 серпня 2025, 07:39
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував ситуацію з ігровою формою українського нападника Артема Довбика.
"Довбик був цінним придбанням, він забивав голи та довів, що є цінним центральним нападником. Ми працюємо над покращенням деяких його слабких сторін, наприклад, над здатністю взаємодіяти з командою.
Артем не повинен приходити надто рано чи надто пізно, це як у музиці: якщо в тебе неправильний темп, це стає проблемою", — наводить слова Гасперіні Football-Italia.net.
Раніше була інформація, що Довбик може залишити склад "вовків", які вже встановили цінник для потенційних покупців.
Минулого сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.