Іспанський захисник уже погодився на перехід, угода перебуває на завершальному етапі.
Мігель Гутьєррес, Getty Images
05 серпня 2025, 13:59
Мігель Гутьєррес близький до переходу з Жирони в Наполі.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони перебувають на фінальній стадії оформлення трансферу. Італійський клуб заплатить за 24-річного захисника близько 18 мільйонів євро.
Сам футболіст уже дав згоду на зміну клубу й невдовзі має приєднатися до нової команди.
У сезоні-2024/25 Гутьєррес зіграв 36 матчів у всіх турнірах за Жирону, відзначився двома голами та зробив шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Евертон хоче перехопити Гріліша у Наполі та вивчає можливості для сенсаційного трансферу з Манчестер Сіті.