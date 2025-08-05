Італія

Іспанський захисник уже погодився на перехід, угода перебуває на завершальному етапі.

Мігель Гутьєррес близький до переходу з Жирони в Наполі.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони перебувають на фінальній стадії оформлення трансферу. Італійський клуб заплатить за 24-річного захисника близько 18 мільйонів євро.

Сам футболіст уже дав згоду на зміну клубу й невдовзі має приєднатися до нової команди.

У сезоні-2024/25 Гутьєррес зіграв 36 матчів у всіх турнірах за Жирону, відзначився двома голами та зробив шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Евертон хоче перехопити Гріліша у Наполі та вивчає можливості для сенсаційного трансферу з Манчестер Сіті.