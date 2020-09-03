Лига наций

Football.ua представляет анонс матча Лиги наций.

Сборная Украины сыграла выше всяческих похвал в прошлом розыгрыше Лиги наций, уверенно выиграв группу с Чехией и Словакией. Да, было поражение от словаков 1:4, но кого оно интересовало – к тому моменту все наши турнирные задачи уже были решены.

Украина – Швейцария

Львов, 3 сентября, 21:45. Лига наций, 1 тур. Главный арбитр – Андреас Экберг (Швеция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Теперь же команда Андрея Шевченко сыграет в элитном дивизионе Лиги наций в группе со Швейцарией, Испанией и Германией. Несколько удивительна популярность мнения "Германия и Испания – гранды, а вот Швейцарию обязаны обыгрывать". Причем едва ли не одной левой.

Но в полете своих ожиданий нужно сделать паузу и осознать, что Швейцария – крепкий середняк мирового футбола, который не просто так занимает 12-ю строчку в рейтинге ФИФА. Том самом, где Украина 24-я.

А если еще у "швайцер нати" пойдет игра, то... Лучше всего может рассказать сборная Бельгии. Перед шестым туром прошлой Лиги наций "красные дьяволы" лидировали в группе, опережая Швейцарию на 3 очка. К 17-й минуте Бельгия вела уже 2:0. казалось бы, дело в шляпе. Но тут Швейцария включилась и еще к перерыву вышла вперед, а в итоге — вовсе выиграла 5:2. Именно швейцарцы затем сыграли в финале четырех Лиги наций.

В отборе на Евро-2020 команда Владимира Петковича подтвердила свой статуса фаворита группы D, заняв первое место в борьбе с Данией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром.

К огромному сожалению, матч во Львове состоится при закрытых трибунах. Всему виной пандемия коронавируса. Посмотреть игру по телевизору можно будет на канале Футбол 1 либо же следить за ходом матча в текстовой трансляции от Football.ua.

Стоит отметить, что не попал в заявку сборной Швейцарии полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири. Из игроков Базеля, которые недавно играли с Шахтером, есть только один человек – защитник Сильван Видмер (если кто-то вам скажет про голкипера Йонаса Омлина, не верьте — пока "красно-синие" играли с Шахтером, он залечивал травму и занимался переходом в Монпелье).

На Шакири проблемы швейцарцев не заканчиваются. Ремо Фройлер (Аталанта), Деннис Закария (Боруссия М), Фабиан Шер (Ньюкасл) — все они не могут сыграть из-за травм. Наш старый знакомый Адмир Мехмеди просто не получил вызов в этот раз.

Что касается сборной Украины, то Андрей Шевченко назвал расширенный состав, к которому позже присоединился защитник Андерлехта Богдан Михайличенко.

Одной из интриг является то, в каком состоянии подойдут игроки сборных к этой игре: у кого-то чемпионат уже вовсю идет, у кого-то еще не начался, кто-то играет фактически без отпуска...

Тренеры говорят:

Владимир Петкович, тренер сборной Швейцарии: "Украина готовится с прошлой недели, это означает, что они относятся к матчам очень серьезно и хотят хорошо себя показать. Нам сейчас нам важно сосредоточиться на себе.

В краткосрочной перспективе наша цель – побеждать в каждом матче, в долгосрочной – как можно лучше выступать в турнирах. Приятно оказаться в финальном турнире Лиги наций, но в этот раз будет еще сложнее".

Андрей Шевченко, тренер сборной Украины: "У меня нет переживаний. Я знаю, что всегда тяжело входить, когда команду не видели давно. Все же у нас серьезная группа и хорошие соперники. Есть отличная мотивация, перед нами нет никаких задач. Единственная задача – выступить хорошо.

Может, дадим футболистам, которые меньше играли, возможность проявить себя, посмотрим, готовы ли они. Будем наигрывать состав, у нас в следующем году Евро, начинается отбор на чемпионат мира. Эти матчи Лиги Наций будут очень важны, чтобы определиться на будущее, у кого будут шансы поехать на Евро и играть в отборе".

Ориентировочные составы:

Предсказывать составы сборных после того, как команда не собиралась год, дело крайне неблагодарное – особенно, когда тренер говорит о намерении дать шанс новым игрокам, но все же, постараемся предугадать, кого выпустят Андрей Шевченко и Владимир Петкович.

По составу сборной Украины есть масса вопросов. Например, кто сыграет в рамке ворот? Предположим, что это будет Андрей Лунин, а его тезка Пятов получит возможность отдохнуть после сложного сезона.

На правом фланге обороны ждем Сергея Болбата, которого Андрей Шевченко назвал лучшим игроком этого мини-сбора. Пара защитников – не лучшее место для экспериментов, поэтому, вероятно, сыграют Сергей Кривцов и Николай Матвиенко. Виталий Миколенко был безоговорочно основным левым защитником команды в отборе на Евро, но старт сезона в Динамо он пропустил из-за травмы. Вопрос в том, полностью ли он восстановился? Можно ожидать, что здесь дебютирует хорошо начавший сезон в Андерлехте Богдан Михайличенко.

С треугольником центральных полузащитников тоже могут быть варианты вроде дебюта Игоря Харатина, но предположим, что Андрей Шевченко все же доверится классическому варианту: Тарас Степаненко – Александр Зинченко – Руслан Малиновский.

За место на правом крыле атаки конкурируют Марлос, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков. Предположим, что футболист Шахтера будет отдыхать, а вот в случае с динамовцем вызывают вопросы его физические кондиции. Поэтому – Ярмоленко.

Сложнее ситуация на левом фланге. Фактически, кроме Евгения Коноплянки у нас нет ни одного футболиста, который играл бы на этой позиции постоянно. Увы, но к форме Коноплянки имеются огромные вопросы – поэтому не исключено, что на этой позиции сыграет Роман Яремчук, у которого уже был подобный опыт в сборной.

В таком случае можно ожидать на освободившемся месте центрфорварда либо Жуниора Мораеса, либо Владислава Супрягу. Предположим, что тренерский штаб отдаст предпочтение скоростному динамовцу, который будет призван убегать от швейцарцев после забросов Зинченко и Малиновского. Как все получится на самом деле – узнаем уже вечером.

Прогнозировать состав швейцарцев, как вы понимаете, не легче, учитывая количество травмированных, полутоварищеский характер поединка и почти годичный перерыв между матчами.

прогноз 1:3

Евгений Музыка, Football.ua