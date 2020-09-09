Лига наций

Португальскому нападающему не хватает зрителей на трибунах

Сборная Португалии в поединке Лиги наций уверенно обыграл Швецию, но Криштиану Роналду все равно остался несколько недоволен тем, что болельщиков не было на трибунах.

"Мне нравится, когда меня освистывают. Но здоровье на первом месте, если ВОЗ говорит, что нет никаких условий, то и все. Самое главное — это люди.

Но играть без болельщиков — это как пойти в цирк и не увидеть клоунов, это как пойти в сад и не увидеть цветов", — приводит слова Роналду Record.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Швеция — Португалия, в котором Криштиану отметился дублем.