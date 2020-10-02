Лига наций

Главный тренер Бундестим будет рассчитывать на 29 игроков.

Йоахим Лев определился с футболистами, которые будут защищать цвета сборной в ближайших поединках. По разным причинам в составе не оказалось Лероя Сане, Марка-Андре Тер Штегена и Илкая Гюндогана.

Голкиперы: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гоcенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Беньямин Хенрикс, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Нико Шульц, Никлас Штарк, Никлас Зюле, Джонатан Та

Полузащитники: Надим Амири, Махмуд Дауд, Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йоcуа Киммих, Кай Хавертц, Йонас Хоффман, Флориан Нойхаус, Тони Кроос, Суат Сердар

Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер

Сборная Германии сыграет с Украиной 10-го октября, а со Швейцарией — 13-го октября.