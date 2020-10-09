Лига наций

Украинский голкипер может дебютировать за сборную Украины в матче Лиги наций.

Сборная Украины сойдется в противостоянии с Германией в рамках поединка Лиги наций. В связи с положительными результатами тестов на коронавирус у Андрея Пятова и Андрея Лунина, вызов в национальную команду получил голкипер Зари Никита Шевченко, который поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Приехал в сборную с великолепным настроением. Всегда приятно приезжать в главную команду страны, тем более — после долгого перерыва. Буду готовиться с ребятами, а там чем смогу, тем и помогу. Это хорошая возможность дебютировать за сборную. Если тренерский штаб предоставит такую ​​возможность, постараюсь ею воспользоваться".

"Очень важно, что матч с Германией пройдет с болельщиками, потому что все соскучились за этим. Я думаю, и они соскучились за главной командой страны. Думаю, получится интересный поединок. Мы постараемся порадовать наших фанатов".

"Германия — это гранд на уровне национальных сборных. Хорошая команда, но со всеми можно играть, что мы неоднократно подтверждали. В футболе может быть все, за это его и любят. Это непредсказуемая игра", — заявил Шевченко.

Кроме того, украинский голкипер высказался о разгромном поражении в товарищеском матче против Франции, в котором сборная Украины пропустила семь мячей.

"Как говорится, все бывает впервые. Это футбол. Это опыт. Необходимо проанализировать игру, ошибки, забыть этот поединок и постараться больше такого не повторять".

"Хорошо, что это была товарищеская встреча. Тем более, получили взбучку сейчас, перед официальным матчем. Поиграли с хорошей командой, высококлассными футболистами. Все, что ни делается, — все к лучшему", — приводит слова Никиты Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украина — Германия состоится в субботу, 10 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция данной встречи.