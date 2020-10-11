Лига наций

Игрок украинской сборной поделился впечатлениями после поединка.

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение от Германии (1:2) в матче Лиги наций.

"Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму. Многое, бывает, не получается, но дело не в желании или силах. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать.

Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера. Отрадно видеть, что болельщики это замечают и поддерживают", – приводит слова Караваева официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Украина проиграла три матча подряд впервые с 2016 года.