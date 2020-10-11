Лига наций

Хавбек поделился мнением о результате украинской команды.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение в матче с Германией (1:2) в Лиге наций.

Хавбек Аталанты отличился единственным голом в составе "сине-желтых", но пропустит следующий поединок из-за перебора желтых карточек.

"Тяжелая игра получилась против хорошего соперника. У них многие люди в команде выиграли Лигу чемпионов недавно. Отнеслись к ним со всем уважением, но в этой игре мы навязали ту борьбу, которой не хватило с Францией. В этом плане сыграли очень хорошо, агрессивно.

Жаль, конечно, что пропускаю следующую игру. Если честно, я до игры не знал об этом. Нелепая желтая. Обидно, конечно, но что делать", – рассказал Малиновский в комментарии телеканалу Футбол.