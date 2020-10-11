Лига наций

Жоэль Абу Ханна неудачно начал свои выступления за национальную сборную.

В третьем туре Лиги наций состоялся дебют в национальной сборной Израиля защитника Зари Жоэля Абу Ханны.

Абу Ханна вышел в стартовом составе на матч против сборной Чехии и на 14-й минуте открыл счет в поединке, вот только мяч от него влетел в ворота израильской команды.

Впрочем, винить защитника Зари за этот момент не стоит, поскольку вратарь сборной Израиля Офир Марсиано не смог справиться со спокойно прокатившимся мимо него мяча после безобидного паса назад, и догнал его уже за линией ворот.

После первого тайма тренер израильтян Вилли Руттенштайнер заменил Жоэля на Сума Менахема, но в самом начале второго тайма сборная Чехии доказала, что дело не в игроке Зари. Выдра как нож сквозь масло прошел центр обороны хозяев и удвоил счет.

Абу Ханна был в заявке сборной Израиля в матче плей-офф отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии, но на поле не выходил.