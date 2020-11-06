Лига наций

Тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от ноябрьских матчей своей команды.

Йоахим Лев надеется успешно завершить футбольный 2020 год.

"У нас есть возможность завершить этот сложный год на мажорной ноте, – цитирует тренера сборной Германии официальный сайт УАФ. – Замечательно, когда есть возможность встречаться с соперниками мирового уровня, но не будем забегать вперед. Сначала мы сыграем товарищеский матч с Чехией, а потом в Лиге наций встретимся с Украиной и Испанией".

"Я с нетерпением жду эти противостояния и надеюсь, что мы снова сможем почувствовать радость на поле".

Матч против Чехии Германия сыграет 11 ноября, Украину примет 14 ноября, а с Испанией встретится на выезде 17 ноября.

За два тура до финиша Германия отстает от лидирующей в группе А4 Испании на 1 очко и делит с Украиной второе-третье места (по 6 очков).

Ранее сообщалось, что Лев огласил состав сборной Германии на матчи против Чехии, Украины и Испании.