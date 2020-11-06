Тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от ноябрьских матчей своей команды.
Йоахим Лев, Getty Images
06 ноября 2020, 18:26
Йоахим Лев надеется успешно завершить футбольный 2020 год.
"У нас есть возможность завершить этот сложный год на мажорной ноте, – цитирует тренера сборной Германии официальный сайт УАФ. – Замечательно, когда есть возможность встречаться с соперниками мирового уровня, но не будем забегать вперед. Сначала мы сыграем товарищеский матч с Чехией, а потом в Лиге наций встретимся с Украиной и Испанией".
"Я с нетерпением жду эти противостояния и надеюсь, что мы снова сможем почувствовать радость на поле".
Матч против Чехии Германия сыграет 11 ноября, Украину примет 14 ноября, а с Испанией встретится на выезде 17 ноября.
За два тура до финиша Германия отстает от лидирующей в группе А4 Испании на 1 очко и делит с Украиной второе-третье места (по 6 очков).
Ранее сообщалось, что Лев огласил состав сборной Германии на матчи против Чехии, Украины и Испании.