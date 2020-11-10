Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев решил сделать ставку на молодежь.
Йоахим Лев, фото Немецкого футбольного союза
10 ноября 2020, 17:01
Йоахим Лев не планирует возвращать в команду Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга, несмотря на хорошую игру, демонстрируемую ветеранами.
"В настоящий момент я не рассчитываю на Мюллера, Хуммельса и Боатенга, – цитирует главного тренера официальный Твиттер сборной Германии. – Если ближе к Евро ситуация поменяется, то я, возможно, пересмотрю свое решение, но сейчас не вижу в этом смысла".
"Мне нравится работать с молодыми игроками. Они полностью отдаются работе и приносят в команду необходимую энергию. Да, есть определенный трудности с адаптацией, но они быстро учатся, и я уверен, что все будет хорошо".
Матч пятого тура группового раунда Лиги наций Германия — Украина состоится 14 ноября в Лейпциге. Начало в 21:45 по киевскому времени.