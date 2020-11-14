Лига наций

Представляем вашему вниманию историю поединков сборных Германии и Украины.

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА сборной Украины предстоит встретиться с одним из своих главных конкурентов в борьбе за выход в плей-офф, шансы, пусть и не большие, на который у нашей команды еще остаются — Германией.

Матч на чужом поле не станет дебютной игрой в истории "сине-желтых" в данной стране. Как минимум, сборная Украины провела в Германии один из наиболее ярких моментов в своей истории — чемпионат мира-2006. Впрочем, было место и для очных баталий между странами.

Первый матч в истории противостояний "Бундестим" и нашей команды был сыгран тогда, когда нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко еще переживал бытность футболиста. Бременский Везерштадион стал площадкой для проведения игры первого круга группового этапа квалификации к чемпионату мира-1998.

Как покажет дальнейший ход событий, свой заветный прямой билет на международный форум мы упустили именно в этом матче, уступив 0:2 в результате мячей Оливера Бирхофф и Марио Баслера во втором тайме.

Германия — Украина 2:0

Голы: Бирхофф, 62, Баслер, 72.

30 апрель 1997, Бремен, Везерштадион, 34 тысячи зрителей. Судья — Андерс Фриск (Швеция).

Германия: Кепке, Хайнрих, Циге, Колер, Хелмер, Айльтс, Бирхофф, Баслер, Клинсманн, Вош (Тарнат, 84), Бобич (Новотны, 16).

Тренер: Берти Фогтс.

Украина: Шовковский, Лужный, Беженар, Головко, Скрипник (Орбу, 70), Нагорняк (Ващук, 70), Максимов, Калитвинцев (Михайленко, 76), Косовский, Шевченко, Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Предупреждения: Новотны — Ващук, Орбу.



Взятие реванша коллективом Сабо предполагалось во время ответного поединка второго круга, однако все, на что оказался способен один из лучших составов нашей национальной команды на то время — это отстоять свои ворота в неприкосновенности.

Финальный вид турнирной таблицы нашего секстета лишь констатировал факт двух досадных потерь очков против крепкого соперника — до прямого попадания на чемпионат мира не хватило трех набранных баллов.

Украина — Германия 0:0



7 июня 1997, Киев, НСК Олимпийский, 63 тысячи зрителей. Судья — Ласло Вагнер (Венгрия).

Украина: Шовковский, Головко, Коваль, Лужный, Ващук, Дмитрулин, Максимов (Шкапенко, 70), Гусин, Нагорняк (Беженар, 88), Шевченко, Ребров (Михайленко, 80).

Тренер: Йожеф Сабо.

Германия: Кепке, Хайнрих, Циге, Колер, Хелмер, Айльтс, Бирхофф, Баслер, Клинсманн, Вош (Тарнат, 84), Бобич (Новотны, 16).

Тренер: Берти Фогтс.



Следующей попытки взять реванш у немцев пришлось ждать более четырех лет. И вновь, квалификационный раунд к чемпионату мира, но уже к памятному ЧМЯКу, в 2002-м году, да еще и на стадии плей-офф. Стартовать приходилось в домашних условиях, однако вновь была добыта лишь ничья, что серьезно усложняло борьбу с точки зрения двухматчевого противостояния.

Впрочем, результат был достаточно закономерен ввиду неожиданных стартовых составов с обеих сторон: увидеть в воротах Максима Левицкого из московского Спартака вместо киевского "динамовца" Виталия Ревы слишком непредсказуемым шагом от Лобановского.

От соперников последовал выход неожиданно излечившегося от травмы Марко Ремера, а также выход с первых минут вытеснившего из стартового состава Оливера Бирхоффа и Карстена Янкера Джеральда Асамоа.

Размен точными ударами в первом тайме обеспечил сборную Украины предстоящим тяжелым ответным матчем в Дортмунде.

Украина — Германия 1:1

Голы: Зубов, 18 — Баллак, 31

10 ноября 2001, Киев, НСК Олимпийский, 82 тысячи зрителей. Судья — Стефано Браски (Италия).

Украина: Левицкий, Несмачный, Головко, Лужный, Ващук, Гусин, Тимощук (Парфенов, 72), Зубов, Шевченко, Воробей (Мелащенко, 76), Ребров (Шищенко, 55).

Тренер: Валерий Лобановский.

Германия: Кан, Новотны, Ремер, Линке, Циге, Шнайдер (Риккен, 79), Рамелов, Баллак, Хаманн, Асамоа, Цикклер (Янкер, 68).

Тренер: Руди Феллер.

Предупреждения: Несмачный — Циге.



В ответной игре, которая прошла уже через четыре дня, вопросов не было с самого старта. Немцы выдали настоящий блицкриг, и уже по завершению первой четверти часа наша сборная "сгорала" с отставание в три мяча. Затем, уже во втором тайме, Баллак оформил свой дубль, а Андрей Шевченко лишь подсластил горечь от болезненного поражения. С точки зрения двухматчевого противостояния, у сборной Украины шансов не было.

Германия — Украина 4:1

Голы: Баллак, 4, 51, Нойвиль, 11, Ремер, 15 — Шевченко, 90.

14 ноября 2001, Дортмунд, Вестфаленштадион, 52 тысячи зрителей. Судья — Витор Перейра (Швеция).

Германия: Кан, Ремер (Бауманн, 89), Циге, Линке, Новотны, Рамелов, Шнайдер, Баллак, Янкер (Бирхофф, 58), Хаманн, Нойвиль (Риккен, 71).

Тренер: Руди Феллер.

Украина: Левицкий, Лужный, Несмачный (Шищенко, 55), Головко, Ващук, Парфенов, Шевченко, Тимощук (Гусин, 25), Зубов, Воробей (Ребров, 71) Скрипник.

Тренер: Валерий Лобановский.



Когда почти ровно через декаду этим сборным необходимо было встретиться вновь, то наша страна уже входила в ритм долгожданного домашнего чемпионата Европы-2012. Подготовка велась на всех фронтах: поднималась инфраструктура, готовились принимать гостей страны волонтеры, болельщики жили атмосферой вокруг "сине-желтых", а они, в свою очередь, каждый новый контрольный поединок (отбор на домашний форум мы, естественно, не проходили) превращали в феерию эмоций.

В частности, игра в восхитительную дату 11.11.11 против Германии, которая торжественно открывала реконструированный столичный НСК Олимпийский.

3:1 после первого тайма с роскошными забитыми мячами в первом тайме — такого фурора от нашей команды не ожидал никто. И мало было кому интересно, что немцы затем отыграли два мяча, сведя матч к итоговой ничьей.

Украина — Германия 3:3

Голы: Ярмоленко, 28, Коноплянка, 36, Назаренко, 45 — Кроос, 38, Рольфес, 65, Мюллер, 77

11 ноября 2011, Киев, НСК Олимпийский. Товарищеский матч.

Украина: Рыбка, Кучер, Селин, Ракицкий, Бутко, Тимощук, Милевский (Девич, 66), Шевченко (Гай, 67), Ярмоленко (Алиев, 82), Коноплянка (Федецкий, 90+2), Безус (Назаренко, 42).

Тренер: Олег Блохин.

Германия: Цилер, Боатенг, Аого, Хуммельс, Бадштубер, Озил (Подольски, 69), Хедира (Рольфес, 46), Кроос (Бендер, 87), Треш (Шюррле, 46), Гетце (Мюллер, 66), Гомес (Какау, 83).

Тренер: Йоахим Лев.

Предупреждения: Безус, Коноплянка.



Следующей остановкой в истории противостояний Украины и Германии был стартовый матч чемпионата Европы-2016 во Франции — первый в истории нашей команды розыгрыш данного турнира, на который сборная пробилась через сито квалификации. Однако выступление команды Михаила Фоменко на том международном форуме всуе лучше не вспоминать.

"Сине-желтые" провалились с треском, перенеся удушающий прием от немецких оппонентов уже в стартовой игре. Украина за тот турнир так и не смогла забить в ворота соперников, а воспоминание о выходе Тимощука на замену в последнем матче с Польшей вызывает негативные эмоции до сих пор.

Германия — Украина 2:0

Голы: Мустафи, 19, Швайнштайгер, 90+2.

12 июня 2016, Вильнёв-д’Аск, Пьер Моруа, 52 тысячи зрителей. Судья — Мартин Аткинсон (Англия).

Германия: Нойер — Хеведес, Боатенг, Мустафи, Гектор — Хедира, Кроос — Мюллер, Озил, Дракслер (Шюррле, 78) — Гетце (Швайнштайгер, 90).

Тренер: Йоахим Лев.

Украина: Пятов — Федецкий, Хачериди, Ракицкий, Шевчук — Сидорчук, Степаненко — Ярмоленко, Коваленко (Зинченко, 73), Коноплянка — Зозуля (Селезнев, 66).

Тренер: Михаил Фоменко.

Предупреждение: Коноплянка.

Вот и подобрались мы к седьмому, последнему на данный момент, противостоянию в истории между Украиной и Германией на уровне национальных команд. Игра первого круга в дебютном для нашей команды сезоне в "элитном" дивизионе Лиги наций УЕФА была достаточно тяжелой, ведь проходила на фоне серьезны проблем с подбором кадров для Андрей Шевченко ввиду выбывших из обоймы игроков Шахтера, подхвативших накануне коронавирус COVID-19.

Украина сражалась в домашних условиях, но допустила нелепые ошибки в обороне, поэтому гол с пенальти в конце матча от Руслана Малиновского ничего толком не решал.

Украина — Германия 1:2

Голы: Малиновский, 77 (пен.) — Гинтер, 20, Горецка, 49

10 октября 2020, Киев, НСК Олимпийский. 52 тысячи зрителей. Судья — Оливер Гринфельд (Израиль).

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук (Макаренко, 84) — Коваленко (Шапаренко, 76), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук — Цыганков (Зубков, 69).

Тренер: Андрей Шевченко.

Германия: Нойер — Рюдигер, Зюле, Гинтер — Клостерманн (Джан, 90), Киммих, Кроос, Хальстенберг — Горецка, Дракслер (Вернер, 80) — Гнабри (Хаверц, 90+3).

Тренер: Йоахим Лев.

Предупреждения: Малиновский — Кроос, Гинтер.

Украина — Германия 1:2 Видео голов и обзор матча

Уже в скором времени, 14 ноября 2020-го года, нас ожидает очередная страница в истории противостояния между данными сборными. Национальная команда Украины в Лейпциге готовится дать бой одной из лучших сборных мира в условиях ужасающей ситуации с числом заразившихся COVID-19 футболистов. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, стартовый свисток которого прозвучит в 21:45.