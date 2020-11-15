Лига наций

Полузащитник сборной Украины дал комментарий после матча.

Сборная Украины уступила Германии в выездном поединке пятого тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:3.

Тарас Степаненко считает, что команде нужно отдохнуть и выполнить поставленную задачу на турнире.

"Тренерский штаб просил, чтобы мы не только оборонялись, чтобы играли в футбол, показывали хороший уровень. Конечно, в некоторых моментах приходилось терпеть. Но в некоторых — играли с мячом, контролировали его.

Иногда быстрота принятия решений и спешка приводили к тому, что теряли мяч. Но это другой уровень. Здесь немного быстрее все играется, нужно привыкнуть.

Как повлияло дополнительное тестирование? Понятно, что тяжелая ситуация. Выпали футболисты, которые должны были играть. Тренерский штаб быстро все поменял. При счете 1:2, когда были моменты, не хватало свежего футболиста в атаку, чтобы освежил игру, ворвался где-то со свежей головой.

Нужно собраться и восстановиться тем, кто есть и дожать этот турнир, чтобы выполнить задачу – остаться в дивизионе", – сказал Степаненко в эфире Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Германия — Украина.