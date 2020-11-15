Лига наций

Ассистент Роберто Манчини в сборной Италии Альберико Эвани рассказал о трудностях подготовки команды.

Накануне решающих матчей Лиги наций Италия потеряла несколько ключевых игроков, но Альберико Эвани, замещающий заразившегося коронавирусом Роберто Манчини, не теряет оптимизма.

"Я уже потерял счет тем, на кого мы не сможем рассчитываться, – рассказал корреспонденту RAI Sport ассистент главного тренера сборной Италии. – Представляю, как чувствует себя, узнавая новости, Манчини, который не может быть рядом с командой".

"Но я не особо переживаю за тех, кто остался в моем распоряжении. Все ребята знают серьезность нашего положения и важность результата. Так что в их самоотдаче я не сомневаюсь".

«Белотти сыграет, только если будет крайняя необходимость. Мы сможем его заменить. В конце концов, играл же два года назад против той же Польши Бернардески на позиции центрфорварда. Найдется замена и для Бонуччи".

"Нам нужна победа, и я постараюсь придумать хороший план. Но для его реализации надо будет забить больше, чем соперник".

Андреа Белотти еще не восстановился после травмы, Чиро Иммобиле, несмотря на два отрицательных теста на коронавирус, не отпускают с карантина столичные органы здравоохранения, Роберто Гальярдини покинул сборную из-за неопределенного результата теста на COVID-19, а Леонардо Бонуччи - из-за травмы.

За два тура до финиша Италия занимает второе место в группе А1, отставая на 1 очко от Польши и на столько же опережая Нидерланды.

В воскресенье, 15 ноября, Италия примет Польшу, а 18 ноября отправится в Боснию и Герцеговину.