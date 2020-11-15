Полузащитник Серхио Бускетс получил травму в матче против Швейцарии.
Серхио Бускетс, Getty Images
15 ноября 2020, 14:35
В шестом туре группового раунда Лиги наций против Германии Испания не сможет рассчитывать на Серхио Бускетса — сообщил официальный Твиттер сборной.
На 72-й минуте матча пятого тура против Швейцарии Бускетс вынужден был покинуть поле из-за травмы.
Первоначальный диагноз — растяжение внешней боковой связки левого колена. Полузащитник Барселоны отправлен в Севилью, где пройдет МРТ.
В матче Испания — Германия 17 ноября определится судьба первого места в группе А4. В настоящий момент Германия, обыгравшая Украину, опережает испанцев на одно очко.