Лига наций

Полузащитник Серхио Бускетс получил травму в матче против Швейцарии.

В шестом туре группового раунда Лиги наций против Германии Испания не сможет рассчитывать на Серхио Бускетса — сообщил официальный Твиттер сборной.

На 72-й минуте матча пятого тура против Швейцарии Бускетс вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Первоначальный диагноз — растяжение внешней боковой связки левого колена. Полузащитник Барселоны отправлен в Севилью, где пройдет МРТ.

🚨ÚLTIMA HORA | Diagnóstico inicial @5sergiob:



➡️ Esguince de ligamento colateral externo de grado leve en la rodilla izquierda.



➡️ Mañana se le practicará una resonancia magnética en Sevilla.



➡️ El jugador no se ejercita con el grupo en Suiza.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/jmBsaSWrRF — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 15, 2020

В матче Испания — Германия 17 ноября определится судьба первого места в группе А4. В настоящий момент Германия, обыгравшая Украину, опережает испанцев на одно очко.