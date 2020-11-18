Лига наций

Голкипер сборной прокомментировал матч против Испании.

Сборная Германии в поединке шестого тура группового этапа Лиги наций уступила с позорным счетом Испании (0:6).

Мануэль Нойер рассказал, чего не хватало сборной Германии в матче против Испании.

"Надо было больше друг с другом говорить, особенно после первого гола. Во время матча нам сильно не хватало на поле общения.

Это было не самое лучшее время для такой игры, но время исправиться еще есть. Сегодня проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас", — приводит слова голкипера официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор встречи Испания — Германия.