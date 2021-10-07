Лига наций

Защитник сборной Италии прокомментировал завершение выступлений его команды в Лиге наций.

Домашняя финальная часть Лиги наций УЕФА для сборной Италии завершилась неудачей, не успев толком начаться. Команда Роберто Манчини уступила на Джузеппе Меацца национальной команде Испании, в результате чего досрочно сложила полномочия в битве за главный трофей на данном турнире (1:2).

Италия — Испания 1:2 Видео голов и обзор матча

После окончания поединка, фланговый защитник "Скуадры Адзурры" Эмерсон подвел итоги неудачной игре своей команды.

"В первую очередь, мы должны поздравить Испанию, так как соперники показали прекрасный футбол.

В первом тайме, когда игра шла 11 на 11, мы играли достаточно неплохо, создавали моменты для собственных голов, но не заметить класс оппонентов было попросту невозможно.

С "лишним" игроком на поле, Испании, безусловно, было играть чуть проще, чем нам. К несчастью, в футболе иногда приходится проигрывать, даже если это поражение идет после 37 матчей с удачными результатами для команды. Теперь, нам необходимо сосредоточиться исключительно на следующем международном цикле.

У соперников могу выделить Гави. Я совершенно ничего не знал о нем до этой игры, но он действительно выступил прекрасно. Мы можем вживую наблюдать за реализацией его потенциала.

Можно только восхищаться игрой Испании, как команды в целом. Прекрасный футбол! Мы сделали все, что могли, но в сложившихся обстоятельствах были вынуждены уступить", — заключил футболист.

Теперь, сборной Италии придется дождаться соперника по матчу за третье место Лиги наций УЕФА из пары Бельгия — Франция, после чего попытать счастью в битве за "бронзу" данного турнира 10 октября, начало в 16:00 по киевскому времени.