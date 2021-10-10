Лига наций

Наставник "красных дьяволов" о предстоящем противостоянии.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал предстоящий матч против Италии в мате за третье место Лиги наций.

"За сутки многое может случиться. Мы были разочарованы в четверг и немножко на следующий день. Но у нас было время проанализировать это поражение. Матчем против Италии мы начинаем новый цикл.

Будут ли замены в составе? Да, потому что Ромелу Лукаку и Эдена Азара больше нет с нами. Томас Фокет, который повредил икроножную мышцу в четверг на разминке, тоже вернулся в свой клуб. Но я не собираюсь делать замену ради замены.

Если молодые игроки будут готовы, они получат свой шанс, как Жереми Докю против Италии на Евро-2020. Главное, чтобы все были на сто процентов готовы".

Италия — Бельгия. Накануне

"Знают ли игроки, что Бельгия больше не является лидером рейтинга ФИФА? Конечно! В течение трех лет, каждый раз, когда игроки приезжали на базу сборной, они знали, что им нужно делать все возможное, чтобы сохранить это место.

Сейчас мы хотим воспользоваться этой уникальной возможностью и сразиться с чемпионами Европы, чтобы вновь проверить свои способности. Против Франции мы показали, на что способны", — сказал Мартинес.

Матч Италия — Бельгия состоится 10 сентября и начнется в 16:00 по киевскому времени.