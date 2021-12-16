Лига наций

Специалист оценил результаты жеребьёвки Лиги наций.

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2022/23.

"Мы находимся в очень сильной группе, где есть команда, которая в прошлом году играла в дивизионе А. То, что мы будем соревноваться с такими командами, означает, что мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.

Соперники — физически хорошо подготовленные команды, у которых есть много игроков с хорошими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными — бороться за победу в каждой игре.

Украина – фаворит группы, но Ирландия и Шотландия — также опытные и квалифицированные команды", — сказал Капаррос в интервью ФФА.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2022/23 уже доступны для просмотра на Football.ua.

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