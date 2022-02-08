Футзал

Европейский футбольный союз назначил соответствующего инспектора.

УЕФА проведет расследование по матчу между Украиной и Россией (2:3) в полуфинале Евро-2022 по футзалу, сообщает пресс-служба организации.

Европейские чиновники назначили инспектора, который провести расследование отдельных эпизодов во время поединка. Предположительно, европейскому футбольному союзу не понравилось поведение украинских болельщиков, которые активно поддерживали команду на трибунах и исполняли различные песни.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футзалу сохранила место в рейтинге УЕФА после окончания Евро-2022.