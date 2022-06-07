Лига наций

На команду Олександра Петракова чекає стартовий матч Ліги націй.

У стартовому матчі Ліги націй збірна України у гостях зіграє проти національної команди Ірландії.

Матч пройде на стадіоні Авіва у Дубліні – у середу, 8 червня. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

Де дивитись матч Ірландія – Україна?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між збірними Ірландії та Україною, яка почнеться о 21:45.

Ірландія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Крім того, транслюватимуть матч телеканали Футбол 1 та Індіго ТВ, а також стрімінговий сервіс Oll.tv.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Ірландія — Україна на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.