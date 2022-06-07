Лига наций

Стартовий матч проти ірландців відбудеться 8 червня.

Збірна України прибула до Дубліна, де підопічні Олександра Петракова проведуть свій стартовий матч у новому розіграші Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Політ із Кардіффа над Ірландським морем, що розділяє острови Великої Британії, тривав 50 хвилин.

Після трьох годин відпочинку команда вирушила на тренування. У занятті взяло участь 16 футболістів.

Виконавці, які вийшли у стартовому складі на матч проти Уельсу (0:1), мали відновлювальні процедури. Інші відпрацьовували структуру гри під час тактичних вправ.

Сьогодні, 7 червня, на "синьо-жовтих" чекає тренування на стадіоні Авіва, де завтра відбудеться матч Ліги націй.

Нагадаємо, матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.