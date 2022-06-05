ЧМ-2022. Отбор

До вашої уваги огляд матчу між двома національними збірними.

Україна поступилася путівкою на чемпіонат світу Уельсу.

Колектив Олександра Петракова не зумів здолати валлійців на шляху до фінального етапу ЧС-2022, який пройде взимку в Катарі.

Таким чином, останнім представником Європи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі стала збірна Вельсу. Для України, на жаль, шлях на зимовий міжнародний форум добіг кінця.

Відео:

Уельс — Україна 1:0

Гол: Ярмоленко, 34 (авт.)



Уельс: Геннессі — Робертс, Б. Девіс, Родон, Н. Вільямс (Норрінгтон-Девіс, 90+3) — Ампаду, Ремсі, Аллен, Джеймс (Джонс, 71) — Мур, Бейл (Вілсон, 83).



Україна: Бущан — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко (Сидорчук, 70) — Ярмоленко, Маліновський (Шапаренко, 70), Зінченко, Циганков (Мудрик, 77) — Яремчук (Довбик, 77).



Попередження: Аллен, Джеймс — Миколенко, Мудрик.