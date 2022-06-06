Лига наций

Гра першого туру Ліги націй пройде 8 червня у Дубліні.

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок першого туру Ліги націй між збірними Ірландії та України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром матчу буде словак Філіп Глова, а допомагатимуть йому, його співвітчизники – Даніель Полачек та Адам Єккель. Резервним рефері призначено Міхала Оценаша.

Нагадаємо, матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня у Дубліні на стадіоні Авіва. Початок – о 21:45 за київським часом.