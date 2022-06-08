Лига наций

31-річний опорник вивів "жовто-синіх" на матч проти Ірландії з капітанською пов'язкою.

Національна збірна України розпочала новий сезон Ліги націй виїзним поєдинком проти Ірландії, який проходить у рамках дивізіону B.

У стартовому складі команди Олександра Петракова на це протистояння з'явився опорний півзахисник Динамо Київ Сергій Сидорчук, який вийшов на поле з капітанською пов'язкою.

Зазначимо, що матч проти Ірліндії став для 31-річного українця ювілейним 50-м у футболці збірної України.

Нагадаємо, що Сидорчук дебютував за "жовто-синіх" під час роботи Михайла Фоменка у серпні 2014 року у матчі відбору на чемпіонат Європи проти Білорусі.

Тоді півзахисник вийшов у другому таймі замість Руслана Ротаня та забив гол, який допоміг Україні здобути перемогу (2:0). Усього на рахунку Сергія Сидорчука три голи у складі збірної України.