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Керманич України прокоментував перемогу над Ірландією.

Збірна України напередодні в непростому протистоянні на чужому полі зуміла здолати Ірландію (1:0).

Ірландія — Україна 0:1 Відео гола та огляд матчу

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков після завершення поєдинку поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Ми тільки 5 червня провели дуже складний матч з Уельсом. Щоб не завдати шкоди хлопцям, щоб вони не отримали якусь травму, я вирішив дати зіграти молодим виконавцям, які не грали.

Я задоволений тим, що вони вийшли й зіграли. Багато гравців дебютували на офіційному рівні. Будемо розбирати помилки, але я задоволений самовіддачею молодих футболістів, їхнім ставленням до гри. Задоволений результатом.

Це такий позитив після того, що трапилося з Уельсом. Ми перегорнули сторінку. Не заглядаємо в минуле, а рухаємося вперед.

Подивитися на нас сьогодні прийшли люди, які перебувають в Ірландії. Дуже дякую цій країні за те, що вона надала прихисток нашим жінкам, дітям. Я розумію, що всі хочуть додому, але зараз не можуть поїхати. Ми дуже задоволені тим, що зробили щасливими наших громадян.

Я прищеплюю команді атакувальний футбол, щоб вона нікого не боялася. Оскільки вам сподобалося, то дуже дякую за оцінку роботи тренерського штабу, нашої збірної. Мені це до вподоби.

Щодо Андрія Луніна, то я його знаю з 15-ти років. Знаю його батька, матір. Для мене він як син. Я задоволений тим, що він провів офіційну гру, зіграв на нуль. Я його привітав, як і багатьох хлопців.

Чимало гравців дебютували за національну збірну в офіційних турнірах. Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Качараба, Піхальонок, Ігнатенко… Я радий, що вони отримали впевненість. Вони були на зборах, готувалися. Я ними задоволений. Рухаємося далі.

Чи буде той самий склад грати в матчі-відповіді проти Ірландії? Я настільки далеко не дивлюся. Завтра тренування, 11 червня — гра з Вірменією. Побачимо, як воно буде.

Сьогодні повинні були грати 11 нових виконавців, але Едуард Соболь захворів. Тому зіграв Віталій Миколенко, якого я теж знаю з дитинства. Він сказав мені, що все добре, що він допоможе. У подальшому будемо дивитися на стан футболістів.

Наостанок хочу подякувати Ірландії. Ви нас прийняли дуже добре. Я ходив містом, до мене підходили люди, бажали успіху мені, Україні. Ви прихистили наших жінок і дітей. Усім дуже дякую, до побачення. Скоро зустрінемося знову, у Лодзі", — заявив український фахівець.

Наступний матч Україна зіграє проти Вірменії вже 11 червня.